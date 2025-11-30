Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj — reagovala policija, jedna osoba uhapšena

Protestni marš građana koji je održan u četiri hrvatska grada, nije prošao bez incidenta - u Zadru je jedan muškarac uhapšen jer je razbijao čaše na trgu, a okupljene učesnike marša su napali bojom, dok je u Rijeci grupa od nekoliko desetina osoba odevenih u crno skandirala parole poput "O Hrvatska nezavisna država", "Mi Hrvati" i "Zovi samo zovi".

Skupovi su održani u organizaciji Inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru je organizovan dalmatinski marš, jedan od većih antifašističkih skupova u Dalmaciji, a građani su se okupili na Obali kneza Branimira, javlja "Večernji list". Kako su preneli lokalni mediji, grupa maskiranih mladića odevenih u crno okupila se na ulazu na poluostrvo, doneli su transparent, a dočekala ih je interventna policija. Nakratko je došlo do naguravanja, ali je ono brzo