Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj — reagovala policija, jedna osoba uhapšena

Sputnik pre 3 sata
Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj — reagovala policija, jedna osoba uhapšena

Protestni marš građana koji je održan u četiri hrvatska grada, nije prošao bez incidenta - u Zadru je jedan muškarac uhapšen jer je razbijao čaše na trgu, a okupljene učesnike marša su napali bojom, dok je u Rijeci grupa od nekoliko desetina osoba odevenih u crno skandirala parole poput "O Hrvatska nezavisna država", "Mi Hrvati" i "Zovi samo zovi".

Skupovi su održani u organizaciji Inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru je organizovan dalmatinski marš, jedan od većih antifašističkih skupova u Dalmaciji, a građani su se okupili na Obali kneza Branimira, javlja "Večernji list". Kako su preneli lokalni mediji, grupa maskiranih mladića odevenih u crno okupila se na ulazu na poluostrvo, doneli su transparent, a dočekala ih je interventna policija. Nakratko je došlo do naguravanja, ali je ono brzo
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Ujedinjeni protiv fašizma – protestni marševi širom Hrvatske

Ujedinjeni protiv fašizma – protestni marševi širom Hrvatske

RTS pre 1 sat
"Dosta smo ćutali, marširajmo svi zajedno prema oslobođenju": Antifašistički skupovi u više gradova Hrvatske

"Dosta smo ćutali, marširajmo svi zajedno prema oslobođenju": Antifašistički skupovi u više gradova Hrvatske

Mondo pre 2 sata
Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj

Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj

Vesti online pre 3 sata
Protestni marš građana "Ujedinjeni protiv fašizma" obeležili incidenti i hapšenje: Održan u četiri grada u Hrvatskoj

Protestni marš građana "Ujedinjeni protiv fašizma" obeležili incidenti i hapšenje: Održan u četiri grada u Hrvatskoj

Euronews pre 4 sati
Napadnuti borci protiv fašizma u Zadru! Huligani u crnom sa glisera gađali crvenom bojom učesnike antifašističkog marša (video)…

Napadnuti borci protiv fašizma u Zadru! Huligani u crnom sa glisera gađali crvenom bojom učesnike antifašističkog marša (video)

Kurir pre 4 sati
U Hrvatskoj antifašistički marševi, protesti u četiri grada

U Hrvatskoj antifašistički marševi, protesti u četiri grada

Beta pre 5 sati
Antifašistički marševi širom Hrvatske, protesti u četiri grada: "Zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja"

Antifašistički marševi širom Hrvatske, protesti u četiri grada: "Zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja"

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZadarRijekadruštvoRegion

Balkan, najnovije vesti »

Hteo da proda fritezu, ostao u trenu bez 300 evra: Slučaj sa Balkana je prava opomena

Hteo da proda fritezu, ostao u trenu bez 300 evra: Slučaj sa Balkana je prava opomena

Alo pre 4 minuta
Odron na putu Tuzla-Sarajevo, pukao potporni zid, obustavljen saobraćaj

Odron na putu Tuzla-Sarajevo, pukao potporni zid, obustavljen saobraćaj

Vesti online pre 54 minuta
Viktor je bio genijalac, a postao monstrum: Nemilosrdno ubijao starice, celo Skoplje bilo paralizovano od straha i niko nije…

Viktor je bio genijalac, a postao monstrum: Nemilosrdno ubijao starice, celo Skoplje bilo paralizovano od straha i niko nije mogao da zaustavi - Evo kako je pao

Kurir pre 1 sat
Pijani vozač (24) usmrtio pešaka (87) pa pobegao sa lica mesta. Još dve osobe mu pomogle.

Pijani vozač (24) usmrtio pešaka (87) pa pobegao sa lica mesta. Još dve osobe mu pomogle.

Alo pre 1 sat
Kolaps na granici između komšijske zemlje i Srbije: Pao sistem, formirale se dugačke kolone, dodatni problem stvara i ova stvar…

Kolaps na granici između komšijske zemlje i Srbije: Pao sistem, formirale se dugačke kolone, dodatni problem stvara i ova stvar

Blic pre 2 sata