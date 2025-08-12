Koje su sve ulice u samom centru Beograda zatvorene zbog radova: Ovo je detaljan spisak

Nova pre 25 minuta  |  Autor: N1
Koje su sve ulice u samom centru Beograda zatvorene zbog radova: Ovo je detaljan spisak

Zbog radova zatvorene su pojedine ulice u samom centru Beograda, tačnije kod Terazija i na Trgu republike.

Svi radovi trebalo bi da budu gotovi do 1. septembra. Vozači koji iz Brankove ulice skreću ka Prizrenskoj mogu da skrenu samo u Balkansku ulicu, jer je Prizrenska zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji kružnog taka. Reporterka N1 javlja da iako je postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija i prolaz nije dozvoljen, mnogi vozači to u oba smera ne poštuju, čak i pomeraju saobraćajne znake. Bez obzira na to što je čitav potez od Trga Republike pa sve
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Izmene režima saobraćaja, koje su sve ulice zatvorene zbog radova

Izmene režima saobraćaja, koje su sve ulice zatvorene zbog radova

N1 Info pre 35 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Superman u Beogradu

Superman u Beogradu

Peščanik pre 5 minuta
Napeto u Novom Pazaru: Studenti u blokadi pokušavaju da blokiraju Osnovni sud, došlo do koškanja sa policijom (video)

Napeto u Novom Pazaru: Studenti u blokadi pokušavaju da blokiraju Osnovni sud, došlo do koškanja sa policijom (video)

Blic pre 10 minuta
Ministar turizma i omladine Husein Memić čestitao 12. maj Dan mladih.

Ministar turizma i omladine Husein Memić čestitao 12. maj Dan mladih.

IndeksOnline pre 5 minuta
Sukobi na protestu u Novom Pazaru: Policija intervenisala na blokadi ispred suda FOTO, VIDEO

Sukobi na protestu u Novom Pazaru: Policija intervenisala na blokadi ispred suda FOTO, VIDEO

Nova pre 10 minuta
Policija intervenisala na protestu studenata u Novom Pazaru

Policija intervenisala na protestu studenata u Novom Pazaru

Nedeljnik pre 10 minuta