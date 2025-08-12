Koje su sve ulice u samom centru Beograda zatvorene zbog radova: Ovo je detaljan spisak

Zbog radova zatvorene su pojedine ulice u samom centru Beograda, tačnije kod Terazija i na Trgu republike.

Svi radovi trebalo bi da budu gotovi do 1. septembra. Vozači koji iz Brankove ulice skreću ka Prizrenskoj mogu da skrenu samo u Balkansku ulicu, jer je Prizrenska zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji kružnog taka. Reporterka N1 javlja da iako je postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija i prolaz nije dozvoljen, mnogi vozači to u oba smera ne poštuju, čak i pomeraju saobraćajne znake. Bez obzira na to što je čitav potez od Trga Republike pa sve