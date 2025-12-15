Podignut optužni predlog protiv Nikole Selakovića zbog slučaja „Generalštab“

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni predlog protiv ministra Nikole Selakovića i još troje u slučaju Generalštab, javlja N1.

Osim Selakovića, optužni predlog podignut je protiv sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d.direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi sa nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama „Generalštaba“, navedeno je u saopštenju. Osumnjičenima se, kako dodaju, stavlja na teret da su izvršili dva krivična