Goran Vesić i dalje u bolnici, pod nadzorom zatvorskog obezbeđenja

Slobodna Evropa pre 2 sata
Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, kome je početkom avgusta određen pritvor, i dalje je na bolničkom lečenju i pod nadzorom zatvorskog obezbeđenja, saopštila je u utorak Uprava za krivične sankcije Ministarstva pravde Srbije.

Odgovarajući na pitanja agencije Bete, Uprava je saopštila da je Vesić hospitalizovan u privatnoj bolnici. "S obzirom na to da je lice hospitalizovano u civilnoj bolnici, sve vreme će biti pod nadzorom Službe za obezbeđenje. Komandiri (Okružnog zatvora u Beogradu.) će biti prisutni 24 časa dnevno što je deo redovne zakonske procedure kad se lice nalazi na lečenju u nekoj zdravstvenoj ustanovi", naveli su. "Pritvorenog će moći da posete samo ona lica kojima to sud
