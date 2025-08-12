Smeće se gomila u selima Topole, tenderi bezuspešni

Serbian News Media pre 12 minuta
Smeće se gomila u selima Topole, tenderi bezuspešni

Problem odvoženja smeća u selima opštine Topola i dalje nije rešen, jer se tenderi za izbor preduzeća koje će obavljati ovu delatnost neprestano poništavaju.

Dok se administrativne procedure odugovlače, kese i džakovi sa smećem se gomilaju pored puteva i kontejnera. Ova situacija traje već osam meseci, otkako je Opština Topola raskinula ugovor s prethodnim partnerom. Prema rečima Mirka Jevtovića iz udruženja “Novi ljudi za bolju Topolu”, prvi tender za odvoženje smeća sa seoskih područja raspisan je tek u januaru, sa zakašnjenjem od nekoliko meseci, a zatim je oboren zbog žalbi ponuđača. Drugi tender, koji je raspisan u
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Tenderi se poništavaju, smeće gomila: Problem odvoženja smeća u selima kod Topole bez rešenja

Tenderi se poništavaju, smeće gomila: Problem odvoženja smeća u selima kod Topole bez rešenja

N1 Info pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaTenderIzboriTopola

Najnovije vesti »

Sukobi na protestu u Novom Pazaru: Policija intervenisala na blokadi ispred suda

Sukobi na protestu u Novom Pazaru: Policija intervenisala na blokadi ispred suda

NIN pre 8 minuta
Ministar: Plata u prosveti da se izjednači sa prosečnom, 114 hiljada dinara ove godine

Ministar: Plata u prosveti da se izjednači sa prosečnom, 114 hiljada dinara ove godine

N1 Info pre 12 minuta
RZS: Cene ugostiteljskih usluga u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

RZS: Cene ugostiteljskih usluga u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

Insajder pre 7 minuta
Požari širom Crne Gore: Vatra izbila u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Baru, Budvi...

Požari širom Crne Gore: Vatra izbila u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Baru, Budvi...

Insajder pre 27 minuta
Bora ima cerebralnu paralizu i potrebna mu je pomoć za lečenje

Bora ima cerebralnu paralizu i potrebna mu je pomoć za lečenje

N1 Info pre 22 minuta