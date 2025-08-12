Smeće se gomila u selima Topole, tenderi bezuspešni

Problem odvoženja smeća u selima opštine Topola i dalje nije rešen, jer se tenderi za izbor preduzeća koje će obavljati ovu delatnost neprestano poništavaju.

Dok se administrativne procedure odugovlače, kese i džakovi sa smećem se gomilaju pored puteva i kontejnera. Ova situacija traje već osam meseci, otkako je Opština Topola raskinula ugovor s prethodnim partnerom. Prema rečima Mirka Jevtovića iz udruženja “Novi ljudi za bolju Topolu”, prvi tender za odvoženje smeća sa seoskih područja raspisan je tek u januaru, sa zakašnjenjem od nekoliko meseci, a zatim je oboren zbog žalbi ponuđača. Drugi tender, koji je raspisan u