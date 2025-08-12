"Mi nismo sposobni da rešimo ovo pitanje!" Orban upozorava Brisel: Evropa bi trebalo da održi sopstveni samit sa Rusijom

"Mi nismo sposobni da rešimo ovo pitanje!" Orban upozorava Brisel: Evropa bi trebalo da održi sopstveni samit sa Rusijom

PREDSEDNIK Mađarske Viktor Orban ponovio je u intervjuu za sajt Mandiner da bi Evropa trebalo da održi sopstveni samit sa Rusijom, ističući da bi Evropa trebalo da preuzme inicijativu u pitanjima koja se "dešavaju u njenom dvorištu" sa više odlučnosti.

Foto: Profimedia Iznoseći razloge iz kojih nije podržao deklaraciju Evropskog saveta pred samit Rusija-SAD, Orban je rekao da taj dokument "nedvosmisleno i jasno" poziva na to da Ukrajina postane članica EU, prenosi MTI. Prema njegovim rečima, Mađari su, kada su ranije ove godine glasali u anketi koju je podržala vlada, "Glasanje 2025", poručili da ne žele da budu članovi istog bloka u kome je Ukrajina, i dodao da ne može da podrži deklaraciju koja "ide protiv
