Prva žrtva požara u crnoj gori: Vojnik poginuo tokom gašenja vatre, drugi teško povređen

PRIPADNIK Vojske Crne Gore stradao je, a drugi zadobio teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Foto: AP/ Risto Bozovic - Do događaja je došlo kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula - navodi se u saopštenju. Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće. Načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Miodrag Vuksanović, po saznanju o nesreći došao je na lice mesta. - O svim daljim informacijama javnost će biti blagovremeno obaveštena - kazali su iz MO. (RTCG)