Heroji bukvalno popadali sa nogu u borbi sa vatrenom stihijom Fotografija sa Hiosa obišla ceo svet (foto)

Alo pre 1 sat
Heroji bukvalno popadali sa nogu u borbi sa vatrenom stihijom Fotografija sa Hiosa obišla ceo svet (foto)

Jedna fotografija sa Hiosa dirnula je celu Grčku - vatrogasci, iscrpljeni nakon sati borbe sa plamenom, bukvalno su popadali sa nogu

Na fotografiji koja je postala viralna na društvenim mrežama vide se vatrogasci kako leže na asfaltu, na Hiosu, kako bi se nakratko odmorili. A post shared by 🇬🇷 Grčka Info 🇬🇷 (@grckainfo) Ljudi su u komentarima izrazili poštovanje nevidljivim herojima. - Poštovanje. Na asfaltu Hiosa, iscrpljeni, nakon što su dali sve od sebe. Minut predaha da bi mogli da nastave borbu. Na Hiosu, u Ahaji, u Prevezi, širom zemlje. Dok Grčka gori, ti ljudi stoje pred vatrom – za sve
