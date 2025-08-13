Zelenski stavio tačku! Odbacuje pregovore o predaji: Donbas nije na stolu!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinska vojska neće da se povuče iz Donbasa, jer bi to, prema njegovim rečima, stvorilo preduslove za novi rat i buduću ofanzivu na Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast, kao i na grad Harkov.

- Nećemo da se povučemo iz Donbasa. Ne možemo to da uradimo. Svi zaboravljaju da su naše teritorije nezakonito okupirane. Donbas je za Ruse odskočna daska za buduću novu ofanzivu. Ako se povučemo iz Donbasa dobrovoljno ili pod pritiskom, otvorićemo treći rat. Zašto? -upitao je Zelenski na konferenciji za novinare održanoj u Kijevu, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, Krim je sto odsto bio odskočna daska za ofanzivu na jug Ukrajine. - Donbas bi sto odsto bio