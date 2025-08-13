Zelenski stavio tačku! Odbacuje pregovore o predaji: Donbas nije na stolu!

Alo pre 1 sat
Zelenski stavio tačku! Odbacuje pregovore o predaji: Donbas nije na stolu!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinska vojska neće da se povuče iz Donbasa, jer bi to, prema njegovim rečima, stvorilo preduslove za novi rat i buduću ofanzivu na Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast, kao i na grad Harkov.

- Nećemo da se povučemo iz Donbasa. Ne možemo to da uradimo. Svi zaboravljaju da su naše teritorije nezakonito okupirane. Donbas je za Ruse odskočna daska za buduću novu ofanzivu. Ako se povučemo iz Donbasa dobrovoljno ili pod pritiskom, otvorićemo treći rat. Zašto? -upitao je Zelenski na konferenciji za novinare održanoj u Kijevu, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, Krim je sto odsto bio odskočna daska za ofanzivu na jug Ukrajine. - Donbas bi sto odsto bio
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Ako se povučemo, otvorićemo treći rat": Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "Tako će Putin imati otvoren put"

"Ako se povučemo, otvorićemo treći rat": Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "Tako će Putin imati otvoren put"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijevKrimHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 0 minuta
U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

Politika pre 0 minuta
Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem…

Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

Blic pre 1 sat
Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 39 minuta
Francuska priznala ulogu u nasilju i represiji tokom borbe Kameruna za nezavisnost

Francuska priznala ulogu u nasilju i represiji tokom borbe Kameruna za nezavisnost

Politika pre 35 minuta