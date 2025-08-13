Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle

Automobil ima dvobojni eksterijer koji kombinuje karoseriju Manufaktur Moonlight White Metallic sa gornjim delom u Manufaktur Mid Ireland Green Metallic boji.

Mercedes kaže da druga boja odaje počast čempresima iz Montereja, dok prva odaje počast belom pesku Pebl Biča. Pored dvobojnog eksterijera, automobil ima i hromirane akcente, kao i Champagne Flute kovane točkove od 21 inča. Posebni detalji se nastavljaju i unutar kabine, koja je raskošno opremljena ručno prošivenom Manufaktur Light Brown Nappa kožom, kao i crnom Nappa kožnom oblogom na plafonu sa prošivenim dijamantskim uzorkom. Tu su i Manufaktur Black Piano