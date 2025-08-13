Test: Hyundai i30 1,5 DPi GLS Impression

Hyundai i30 je dobro poznato ime koje se domaćem kupcu nudi po zaista pristojnoj ceni U vreme opšte krosovermanije, pravi hečbek automobili C segmenta su skrajnuti sa pozornice, ali to ne znači da su skroz iščezli.

U neravnopravnoj borbi mode i racija, još uvek postoji ponuda ovakvih modela i to je jako dobro. Na testu „Auto magazina“ našao se Hjundaijev model i30, sa redizajnirnim detaljima za 2025. godinu. Klasičan pogon, ali uz digitalizovan enterijer predstavlja kombinaciju kojom Korejci izlaze pred kupca. Treća generacija i30-ice je na drumu punih osam godina. Očigledno je pomenuta SUV-manija uticala na strategiju Hjundaija, pa je pitanje naslednika i dalje pod znakom