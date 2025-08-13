Tramp najavio mogući sastanak sa Putinom i Zelenskim uskoro posle sastanka na Aljasci

Beta pre 1 sat

 Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da želi da organizuje sastanak sa predsednicima Rusije Vladimirom Putinom i Ukrajine Volodimirom Zelenskim "skoro odmah" posle svog sastanka s Putinom, zakazanog za petak na Aljasci. 

"Neke velike stvari mogu da se postignu na prvom sastanku - to će biti veoma važan sastanak - ali on postavlja temelje za drugi", rekao je Tramp novinarima.  

On bi trebalo da se sastane sa Putinom u vojnoj bazi u američkoj saveznoj državi Aljaska kako bi pokušali da se dogovore oko okončanja rata u Ukrajini, koji traje od februara 2022. godine. 

"Uskoro ćemo imati drugi sastanak. Voleo bih da se on održi gotovo odmah (nakon samita na Aljasci) između predsednika Putina, predsednika Zelenskog, i sa mnom, ako me žele", rekao je Tramp. 

On je, ipak, dodao da, ako ne dobije "odgovore koje treba", neće održati drugi sastanak, čime ga je uslovio uspehom prvog. 

Tramp je upozorio da će se Rusija suočiti sa "veoma ozbiljnim posledicama" ako ne pristane da okonča rat. 

Na pitanje da li misli da može da ubedi Putina da prestane da napada civile u Ukrajini, Tramp je rekao da je taj razgovor sa njim vodio nekoliko puta, ali da se posle svakog puta uverio da ne može. 

"Dođem kući i vidim da je raketa pogodila dom za penzionere ili stambenu zgradu, a ljudi leže mrtvi na ulici. Zato mislim da je odgovor ne", rekao je on. 

Tramp je dodao da je sa liderima nekoliko zemalja Evropske unije (EU) i Zelenskim danas vodio "veoma dobar razgovor". 

(Beta, 13.08.2025)

Povezane vesti »

Da li Putin računa na "pomoć" Zelenskog? Kompromis na Aljasci deluje nemoguće, što je možda deo šireg plana

Da li Putin računa na "pomoć" Zelenskog? Kompromis na Aljasci deluje nemoguće, što je možda deo šireg plana

Euronews pre 50 minuta
Tramp upozorio Putina nakon sastanka sa evropskim liderima

Tramp upozorio Putina nakon sastanka sa evropskim liderima

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp: Biće teških posledica ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Tramp: Biće teških posledica ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Nedeljnik pre 1 sat
Plenković: Dogovor o Ukrajini ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora

Plenković: Dogovor o Ukrajini ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora

SEEbiz pre 1 sat
Putinov let na Aljasku detaljno isplaniran: Predsednički avion će leteti ovuda kako bi izbegao prelet međunarodnih voda!

Putinov let na Aljasku detaljno isplaniran: Predsednički avion će leteti ovuda kako bi izbegao prelet međunarodnih voda!

Kurir pre 1 sat
Putin će se vratiti po još, hoće potpuno ukidanje Ukrajine: Kijev u strahu, primirje će biti samo privremeno

Putin će se vratiti po još, hoće potpuno ukidanje Ukrajine: Kijev u strahu, primirje će biti samo privremeno

Mondo pre 59 minuta
Tramp najavio mogući sastanak sa Putinom i Zelenskim uskoro posle sastanka na Aljasci

Tramp najavio mogući sastanak sa Putinom i Zelenskim uskoro posle sastanka na Aljasci

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Danas pre 50 minuta
Ustupanje teritorija – šta kaže međunarodno pravo?

Ustupanje teritorija – šta kaže međunarodno pravo?

Danas pre 55 minuta
(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz…

(Video) Izgorela pravoslavna crkva u Albaniji: Požar aktivirao eksplozija zaostalih bombi iz rata: Građani u panici bežali iz kuća

Blic pre 1 sat
"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo…

"Kuće nam se ne vide od dima, spasavamo koliko možemo": Ni najstariji meštani ne pamate ovakve požare u Crnoj Gori: "Videćemo šta će biti do jutra" (foto)

Blic pre 1 sat
Mantova u suzama: Penzioner (77) "Fiatom" udario motor policajca: Mario (32) umro u bolnici, supruga i ćerka neme od bola

Mantova u suzama: Penzioner (77) "Fiatom" udario motor policajca: Mario (32) umro u bolnici, supruga i ćerka neme od bola

Blic pre 1 sat