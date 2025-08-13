Tramp najavio mogući sastanak sa Putinom i Zelenskim uskoro posle sastanka na Aljasci

Beta pre 1 sat

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da želi da organizuje sastanak sa predsednicima Rusije Vladimirom Putinom i Ukrajine Volodimirom Zelenskim "skoro odmah" posle svog sastanka s Putinom, zakazanog za petak na Aljasci.

"Neke velike stvari mogu da se postignu na prvom sastanku - to će biti veoma važan sastanak - ali on postavlja temelje za drugi", rekao je Tramp novinarima.

On bi trebalo da se sastane sa Putinom u vojnoj bazi u američkoj saveznoj državi Aljaska kako bi pokušali da se dogovore oko okončanja rata u Ukrajini, koji traje od februara 2022. godine.

"Uskoro ćemo imati drugi sastanak. Voleo bih da se on održi gotovo odmah (nakon samita na Aljasci) između predsednika Putina, predsednika Zelenskog, i sa mnom, ako me žele", rekao je Tramp.

On je, ipak, dodao da, ako ne dobije "odgovore koje treba", neće održati drugi sastanak, čime ga je uslovio uspehom prvog.

Tramp je upozorio da će se Rusija suočiti sa "veoma ozbiljnim posledicama" ako ne pristane da okonča rat.

Na pitanje da li misli da može da ubedi Putina da prestane da napada civile u Ukrajini, Tramp je rekao da je taj razgovor sa njim vodio nekoliko puta, ali da se posle svakog puta uverio da ne može.

"Dođem kući i vidim da je raketa pogodila dom za penzionere ili stambenu zgradu, a ljudi leže mrtvi na ulici. Zato mislim da je odgovor ne", rekao je on.

Tramp je dodao da je sa liderima nekoliko zemalja Evropske unije (EU) i Zelenskim danas vodio "veoma dobar razgovor".

(Beta, 13.08.2025)