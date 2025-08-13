Anđela Đuričić stigla kod gastoza u Beograd: Odmah objavila zajedničku sliku, a evo ko im pravi društvo: "Izvela nas je u grad"…

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz nedavno je bio kod Anđele Đuričić u Crnoj Gori, a sada je ona došla kod njega u Beograd.

Naime, Anđela je sada na svom profilu na Instagramu objavila sliku na kojoj se vidi Gastoz i njen kućni ljubimac: "Izvela nas je u grad" - napisala je Anđela i označila da se nalazi u Beogradu. Stefan Karić je u jednom razgovoru za "Blic" istakao da smatra da su Anđela i Gastoz najveći foliranti i da su time zauzeli prva dva mesta u rijalitiju. - To je bila njihova taktika igra, neke stvari su svima jasne. Gastoz ima dobru publiku, glasače, ima i ona ogromnu