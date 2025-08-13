Anđela Đuričić stigla kod gastoza u Beograd: Odmah objavila zajedničku sliku, a evo ko im pravi društvo: "Izvela nas je u grad"

Blic pre 3 sata
Anđela Đuričić stigla kod gastoza u Beograd: Odmah objavila zajedničku sliku, a evo ko im pravi društvo: "Izvela nas je u grad"…

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz nedavno je bio kod Anđele Đuričić u Crnoj Gori, a sada je ona došla kod njega u Beograd.

Naime, Anđela je sada na svom profilu na Instagramu objavila sliku na kojoj se vidi Gastoz i njen kućni ljubimac: "Izvela nas je u grad" - napisala je Anđela i označila da se nalazi u Beogradu. Stefan Karić je u jednom razgovoru za "Blic" istakao da smatra da su Anđela i Gastoz najveći foliranti i da su time zauzeli prva dva mesta u rijalitiju. - To je bila njihova taktika igra, neke stvari su svima jasne. Gastoz ima dobru publiku, glasače, ima i ona ogromnu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tikačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se…

Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tikačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se pohvalila

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Zabava, najnovije vesti »

Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Monetizacija privatnosti – koliko vredi fotografija vašeg deteta?

Radar pre 24 minuta
Kako da isečete crni luk bez suza? Kad vidite ovaj genijalni trik odmah ćete potrčati u kuhinju da ga isprobate

Kako da isečete crni luk bez suza? Kad vidite ovaj genijalni trik odmah ćete potrčati u kuhinju da ga isprobate

Kurir pre 14 minuta
Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Alo pre 8 minuta
Njihovoj sreći nema kraja: Evo kog pola je beba Marka Bijelića i Melani

Njihovoj sreći nema kraja: Evo kog pola je beba Marka Bijelića i Melani

Blic pre 1 sat
Mali Željko Ražnatović na Marakani gleda crvenu zvezdu i navija: Veljko i Bogdana ga doveli na utakmicu, a on presrećan

Mali Željko Ražnatović na Marakani gleda crvenu zvezdu i navija: Veljko i Bogdana ga doveli na utakmicu, a on presrećan

Blic pre 1 sat