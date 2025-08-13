Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tkačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se pohvalila

Učesnica rijalitija Sofi Tkačenko ima novog dečka, a u pitanju je drug Stefana Karića.

Naime, Sofi Tkačenko je u " Zadruzi 8 Eliti" osvojila 3. mesto dok je pobedu odneo Nenad Marinković Gastoz, a Anđela Đuričić osvojila drugo mesto. Sofi je sada pokazala kako joj misteriozni muškarac pomaže da obuje sandale, a svi su odmah pomislili da joj je to novi dečko. Sofi je ovaj trenutak usnimila i javno se pohvalila, a svi su zaključili da se prema njoj ponaša kao prema kraljici. U pitanju je bio muškarac sa crnom kosom, koji je na sebi imao belu košulju.