Alkaraz prejak za Međedovića

Danas pre 2 sata  |  Beta
Alkaraz prejak za Međedovića

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Sinsinatiju, pošto je izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle dva seta, 4:6, 4:6.

Međedović, 72. teniser sveta, izgubio je posle sat i 35 minuta. Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do sedmog kada je Alkaraz oduzeo servis Međedoviću. Prednost brejka je sačuvao i poveo u meču. Španski teniser je u petom gemu drugog seta napravio brejk, Međedović je odmah uzvratio, ali mu je Alkaraz ponovo oduzeo servis i poveo 4:3. Do kraja su teniseri osvojili gemove na svoje servise, pa se Alkaraz posle prve meč lopte plasirao u osminu
