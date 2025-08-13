„Nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine“: Zelenski komentarisao predstojeći sastanak Trampa i Putina

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Pregovori između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina mogu biti važni za bilateralne odnose između tih zemalja, ali na tom sastanku ne mogu biti donete nikakve odluke u vezi sa Ukrajinom, izjavio je danas ukrajinski predsednik predsednik Volodimir Zelenski uoči samita Tramp-Purin najavljenog za petak na Aljasci.

Zelenski je tokom „Ukrajinskog omladinskog foruma 2025: Mladi ovde!“ rekao da su „razgovori važni na nivou rukovodstva u svakom slučaju“. „Ali je nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine, i niko to neće prihvatiti. Stoga, razgovor između predsednika SAD – a mi podržavamo SAD – i Putina svakako može biti važan za njihov bilateralni put, ali oni ne mogu ništa da odluče o Ukrajini bez nas. Verujem i nadam se da predsednik SAD to razume i shvata“, rekao je
