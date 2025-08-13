Studenti zovu na protest večeras u 20h: „Neće im proći“. Protest večeras i u Zaječaru – Dva brata u 20h
Glas Zaječara pre 8 sati | Anđela Risantijević
Studenti u blokadi pozvali su građane da večeras u 20 sati izađu na ulice.
Oni su na svom Instagram nalogu napisali: „20.00. Probudi se“. U jednom od komentara na ovu najavu, oglasili su se studenti u blokadi FON-a koji su napisali: „Neće im proći! Svi na ulice“. Studenti iz Niša pozvali na protest ispred policije večeras u 21 sat Studenti Pravnog u blokadi napisali su da im „ne ostaje ništa drugo“ nego da se pridruže. Studenti će tokom dana objaviti lokacije protesta. Izvor: N1