Incidenti na protestima u Beogradu i Novom Sadu, protesti širom Srbije

Južne vesti pre 21 minuta
Incidenti na protestima u Beogradu i Novom Sadu, protesti širom Srbije

EPA Dok širom Balkana besne požari, u Srbiji sve više „bukti“ na političkoj sceni.

Na ulicama Novog Sada su se čuli topovski udari i bačena su pirotehnička sredstva, dok je u Beogradu na nekoliko lokacija policijski kordon razdvajao demonstrante i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke. Napeto je bilo i kod Skupštine Srbije, gde je policija razdvojila dve grupe. Pristalicama SNS-a u Pionirskom parku se u toku noći pridružio i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Policija je na Novom Beogradu bacila suzavac, a deo ulica blokiran je
(VIDEO) U Novom Sadu novi napad naprednjaka pirotehnikom na građane, pretučen bajker

N1 Info pre 27 minuta
(VIDEO) Prostorije SPS u Nišu zasute jajima, policija sprečila građane da odu do gradskog odbora SNS Medijana

N1 Info pre 26 minuta
Napadnuta dvojica novinara u incidentima u Novom Sadu, jedan u Urgentnom

N1 Info pre 6 minuta
Dačić: Najmanje šest povređenih policajaca večeras, prema novim informacijama i više

RTV pre 17 minuta
Dačić: Nasilje u više gradova, povređeno mnogo građana i policajaca

Sputnik pre 7 minuta
Dačić: Pozivamo sve da se povuku sa ulica

Insajder pre 17 minuta
"Ima mnogo povređenih građana, 6 povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima u Novom Sadu

Mondo pre 16 minuta
Aleksandar VučićBalkanSkupština SrbijeNovi SadSrpska napredna strankaSNSPredsednik Srbijepožar

"Povređeno je mnogo građana i šest policajaca": Obratio se Dačić: "Bojim se da ima teško povređenih pripadnika MUP"

Blic pre 26 minuta
Vučić stigao u komandni centar policije: Tu je i Dačić

Blic pre 22 minuta
Dačić: U interesu svih građana Srbije je da se uspostavi javni red i mir

Danas pre 2 minuta
„Gradonačelnik Niša bi zbog huliganskog ponašanja trebalo da podnese ostavku“: Dr Dragan Milić o skandiranju Pavlovića…

Danas pre 12 minuta
"Identifikovaće se sva lica koja su napadala: Policiju!" Oglasilo se Više javno tužilaštvo

Blic pre 52 minuta