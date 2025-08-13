Ovo je pančevac koji je divljao skuterom na tamišu i povredio decu: Umalo pobio maloletnike koji su trenirali na reci (foto)

Ovo je pančevac koji je divljao skuterom na tamišu i povredio decu: Umalo pobio maloletnike koji su trenirali na reci (foto)

Policija u Pančevu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu uhapsila je Milana J. (29) iz ovog grada, zbog sumnje da je juče divljao skuterom na reci Tamiš i tom prilikom naleteo na kajak na kome se nalazilo više osoba, koji su u tom trenutku imali trening.

Osumnjičeni Milan J., kako smo ranije preneli saopštenje MUP-a Srbije, tereti se da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i njemu je određeno zadržavanje do 48 časova. Drama se dogodila juče oko 19 časova u trenutku kada su deca stara od šest do deset godina - kajakaši iz Pančeva vežbali. - Sumnja se da je Milan J. navodno, došao u sukob sa trenerom kajakaškog kluba i da je divljanje i nasilnička vožnja na reci usledila nakon toga. Navodno, trener ga
