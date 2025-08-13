Mislili smo da prisustvujemo ubistvu: Majka bespomoćno gledala kako joj manijak skuterom gazi dete na Tamišu

Nakon napada Jakovljević ćaskao i otišao

"Samo se pojavio iz pravca Dunava na džetskiju, bahato je vozio i prevrnuo je nekoliko dece, nastala je opšta panika", priča za Telegraf.rs potresena Bojana Tadić, majka koja je sa obale Tamiša sinoć posmatrala trening kajakaškog kluba u Pančevu čije je član i njeno dete. Međutim, miran trening se pretvorio u pravu dramu i borbu za život kada je Milan Jakovljević (29) vodenim skuterom gazio decu koja su veslala u kajaku, a zatim i trenera koji je pokušao da ih