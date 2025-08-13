Detalji drame u Pančevu: Treneru oduzeli veslo, a napadača koji je povredio decu najpre pustili?!

Sputnik pre 1 sat
Detalji drame u Pančevu: Treneru oduzeli veslo, a napadača koji je povredio decu najpre pustili?!

Povodom incidenta na Tamišu, kada je vozač skutera ugrozio decu i trenera Kajak kluba Pančevo tokom treninga, trener Nenad Miković objasnio je šta se dešavalo.

U utorak, 12. avgusta, tokom redovnog treninga Kajak kanu kluba Pančevo na Tamišu, u kojem je učestvovalo jedanaestoro dece uzrasta od 6 do 11 godina, došlo je do incidenta. Muškarac na motornom skuteru, iz za sada nepoznatog razloga, prišao je velikom brzinom, izazvao talas i prevrnuo čamac, izbacivši mališane u vodu. Trener Nenad Miković stao je na dasku kako bi zaštitio decu, ali je vozač skutera, u više navrata usmeravao vozilo ka njemu, o čemu svedoči i
