Kurir pre 1 sat  |  Gardijan
"Putin će biti kažnjen": Tramp zapretio predsedniku Rusije ako propadne sastanak na Aljasci! "biće veoma teških posledica"!

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se u Kenedi centru u Vašingtonu.

Kako je rekao na početku, "danas je imao dobar razgovor". - Predsednik Zelenski je bio na pozivu. Ocenio bih ga sa 10, znate, veoma, veoma prijateljski. - rekao je Tramp. Predsednik SAD kaže da će verovatno biti održan "brzi drugi sastanak“" između Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i njega posle samita na Aljasci u petak. - Postoji velika šansa da ćemo imati drugi sastanak koji će biti produktivniji od prvog, jer ću na prvom saznati gde smo i šta radimo - kaže
