Rute uoči sastanka šefova diplomatije članica NATO: Nije poznato kada će mirovni pregovori o Ukrajini biti završeni

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da nije poznato kada će mirovni pregovori o Ukrajini biti završeni, ali da je važno da Kijev tokom tog procesa bude što jači.

Rute je, uoči današnjeg sastanka šefova diplomatija članica alijanse, novinarima rekao da je cilj da NATO svakog meseca snabdeva Ukrajinu američkim ofanzivnim i defanzivnim oružjem u vrednosti od milijardu dolara. Današnjem skupu neće prisustvovati američki državni sekretar Marko Rubio, a SAD će predstavljati njegov zamenik Kristofer Landau. Rute je naveo da ima razumevanja za odsustvo Rubia, jer je američki državni sekretar izuzetno angažovan ne samo u mirovnim