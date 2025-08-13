Ovo je novi srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 31 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ovo je novi srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,1724 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u utorak niži je za 0,5 odsto i iznosi 100,5426 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1724 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1724 dinara

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Mir u svetu, nemir u bilansima, DOO u budžetu

Mir u svetu, nemir u bilansima, DOO u budžetu

Velike priče pre 36 minuta
Bogati već godinama ulažu u crnogorsku obalu - šta su mamci?

Bogati već godinama ulažu u crnogorsku obalu - šta su mamci?

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Srbija konačno ulazi u eru EV? Otišle subvencije, stiže novi zakon

Srbija konačno ulazi u eru EV? Otišle subvencije, stiže novi zakon

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Sintetički dijamanti stavljaju na test snagu tržišta

Sintetički dijamanti stavljaju na test snagu tržišta

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Demografski pritisak kuca na vrata Srbije - pet stvari koje treba da znate danas

Demografski pritisak kuca na vrata Srbije - pet stvari koje treba da znate danas

Bloomberg Adria pre 31 minuta