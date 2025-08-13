Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 18 minuta

Srbija se suočava sa toplotnim talasom sa maksimalnim temperaturama do 38°C i crvenim i narandžastim meteoalarmima zbog opasnosti od požara i zdravstvenih rizika.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na toplotni talas koji traje do 17. avgusta sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, a lokalno i do 40°C. Crveni meteo alarm je na snazi za jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narandžasti alarm. Insajder Dnevnik Telegraf N1 Info

Vreme je sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno duva jak vetar. Najniža temperatura kreće se od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 34 do 38 stepeni, u Beogradu oko 36 stepeni. Beta Telegraf RTV Novi magazin

Zbog visokih temperatura i suvog tla, RHMZ i nadležne službe upozoravaju na povećan rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Indeks UV zračenja je visok, pa se preporučuje izbegavanje sunca u periodu od 10 do 16 časova, nošenje lagane odeće i redovno hidriranje. Radio 021 Nova Danas Vreme

Medicinski stručnjaci savetuju građanima, naročito hroničnim bolesnicima i meteoropatama, da budu oprezni zbog zdravstvenih rizika koje donose visoke temperature. Apeli za dodatni oprez usmereni su i na sprečavanje požara, uz preporuke da se prate informacije nadležnih službi. Glas juga Infozija U centar