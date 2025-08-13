Ne, nije gotovo: Buknuo novi požar; Crnoj Gori preti još jedna opasnost

U Podgorici i dalje traje velika borba sa vatrenom stihijom, trenutno je najveći požar na celoj teritoriji Kuča, a od jutros gori i brdo kod Smokovca ka Bioču, u blizini auto-puta, a aktivan je i požar na Kakarickoj gori, Piperima, kao i u Dinoši.

Pozivajuće se na informacije od meštana, podgorički mediji prenose da je oko 15 sati izbio i veliki požar u selu Kosor, de je upućeno dvoje vatrogasnih kola. Meštani brane kuće. Gradski portal javlja da je situacija u Kučima, odnosno Kosoru, veoma kritična. Požar se primiče i kućama na Ublima i Liještima. Na terenu na Kosoru su dva vozila sa vodom, a pristižu i cisterne sa vodom iz Podgorice i sa Cetinja. Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja