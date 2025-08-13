Toplotni talas u Srbiji i ekstremne vrućine u Crnoj Gori sa rizikom od požara

Naslovi.ai pre 20 minuta

Srbija se suočava sa toplotnim talasom sa maksimalnim temperaturama do 38°C i crvenim i narandžastim meteoalarmima zbog opasnosti od požara i zdravstvenih rizika, dok Crna Gora beleži temperature preko 40°C i velike šumske požare.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na toplotni talas u Srbiji do 17. avgusta sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40°C. Crveni meteo alarm je na snazi za jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju, a narandžasti za ostatak zemlje. Insajder Dnevnik Telegraf N1 Info

Vreme je sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno duva jak vetar. Najniža temperatura kreće se od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 34 do 38 stepeni, u Beogradu oko 36 stepeni. Beta Telegraf RTV Novi magazin

Zbog visokih temperatura i suvog tla, RHMZ i nadležne službe upozoravaju na povećan rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Indeks UV zračenja je visok, pa se preporučuje izbegavanje sunca u periodu od 10 do 16 časova, nošenje lagane odeće i redovno hidriranje. Radio 021 Nova Danas Vreme Blic

Medicinski stručnjaci savetuju građanima, naročito hroničnim bolesnicima i meteoropatama, da budu oprezni zbog zdravstvenih rizika koje donose visoke temperature. Apeli za dodatni oprez usmereni su i na sprečavanje požara, uz preporuke da se prate informacije nadležnih službi. Glas juga Infozija U centar

U Novom Sadu se očekuju temperature od 18 do 37 stepeni tokom narednih dana, sa mogućim pljuskovima u nedelju i promenama u ponedeljak. Sutra će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim i istočnim vetrom, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak vetar. RHMZ je izdao upozorenje za celu Srbiju zbog visokih temperatura koje će trajati do subote, 16. avgusta, uz najavljeni manji pad temperature od nedelje. Krajem nedelje očekuje se zahlađenje i promenljivo vreme početkom sledeće sedmice. Najvrelije će biti u dolini Velike Morave i na jugoistoku Srbije, sa jakim i olujnim udarima vetra u pojedinim područjima. Radio 021 Alo Blic Telegraf Nova Telegraf Mondo

Crna Gora je pogođena talasom ekstremnih vrućina sa severa Afrike, sa temperaturama koje prelaze 40 stepeni, a u Danilovgradu i Podgorici dostigle su 43 odnosno 42°C. Suvo i vetrovito vreme dovelo je do velikih šumskih požara širom zemlje. Očekuje se da će se visok stepen toplote i suvoće zadržati, uz moguću promenu vremena u četvrtak. Telegraf Alo Večernje novosti B92