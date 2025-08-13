Direktor policije o Vrbasu i Bačkoj Palanci: „Namera sukoba sa pristalicama SNS“

U Vrbasu i Bačkoj Palanci sinoć je došlo do incidenta tokom protesta dela građana ispred prostorija Srpske napredne stranke i pristalica te stranke.

Kordon policije razdvajao je dve grupe građana i tom prilikom samo u Vrbasu je povređeno 16 policajaca i više od 50 građana, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. „Policija je imala najave o okupljanjima, ali smo mislili da će ona proći bez sukoba. Okupljeni su se uputili ka prostorijama SNS-a ispred kojih se okupilo i više stotina stranačkih pristalica. Mora jasno da se kaže da nisu pristalice SNS-a išli negde da nekoga napadaju, već su bili ispred