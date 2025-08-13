Hapšenje u Pančevu: Pregazio skuterom decu u kajaku na Tamišu

Pripadnici policije u Pančevu, u saradnji sa Osnovnom javnom tužilaštvu uhapsili su M.J. (29) iz tog grada, zbog sumnje da je sinoć oko 19 časova na reci Tamiš upravljao motornim skuterom i tom prilikom naleteo na kajak u kojem se nalazilo više lica.

Kako se navodi u saopštenju MUP u Pančevu, M.J se tereti da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. On je tokom treninga veslanja velikom brzinom prošao kroz grupu dece koja su bila na vodi. Deca i trener su pokušali da izbegnu sudar, a trener je skočio da zaštiti decu. Kako se dalje navodi, vozač skutera je potom napustio lice mesta. Dalji rad na utvrđivanju svih činjenica je u toku, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz