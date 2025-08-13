Studenti u blokadi pozvali građane na proteste večeras u 20 sati: „Neće im proći, svi na ulice!“

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
Studenti u blokadi pozvali građane na proteste večeras u 20 sati: „Neće im proći, svi na ulice!“

Studenti u blokadi pozvali su građane da večeras u 20 sati izađu na ulice.

Kako saznajemo, u planu je da budu organizovane blokade na više mesta u Srbiji. Oni su na svom Instagram nalogu napisali: „20.00. Probudi se“. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) U jednom od komentara na ovu najavu, oglasili su se studenti u blokadi FON-a: „Neće im proći! Svi na ulice“. Kako saznajemo, oni će tokom dana objaviti lokacije protesta. Prema informacijama Nove, trebalo bi da budu organizovane blokade na više
