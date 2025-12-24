Crna kutija godine 1983.

Kad se nešto važno dogodi mi ne primećujemo posledice tog dešavanja, jer one dolaze kasnije. Ali, ostaje enigma zašto pamtimo neke prizore koji hirom sećanja ostaju deponovani u našoj svesti da bi godinama kasnije uskrsnuli i otkrili nam pravo značenje događaja

„Šta je istina? Vjerojatno ono što upravlja čovjekom za njegova života. Sve poslije su epitafi, mistifikacije, naknadna dopisivanja. I uzaludna nastojanja da se u svemu pronađu neki red, smisao i logika. Čarolija kalendara postoji samo u prošlosti. Dramaturgija jedne godine, kao i dramaturgija čovjekova života, uspostavlja se naknadno“, piše Miljenko Jergović u novom romanu 1983. (Fraktura, 2025). Baš kao što se naknadno posle avionskih nesreća traga za crnom