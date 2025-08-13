Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Radar pre 24 minuta  |  Ivan Zafirović
Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Dok su ministarki energetike i njenim kolegama iz Vlade važni samo novi izvori električne energije, nikom od njih nije na kraj pameti palo da odistinski i iskreno pitaju stanovnike Kovačice, Padine, Uzdina, Putnikova, Samoša, Dobrice, Ilandže i Novog Kozjaka šta oni misle o tom projektu u njihovom neposrednom okruženju

„923 megavata! Vau!“, oduševljeno je uzviknula ministar energetike Dubravka Đedović Handanović kada je prvi put čula predlog za izgradnju ogromne vetrolektrane Samoš, planirane instalisane snage od 923 MW, na prostoru između opština Kovačica i Alibunar. „923 megavata! Ohoho!“, uskliknuli su u horu drugi članovi Vlade. Posebno su bili radosni oni koji se bave privrednim razvojem, kao i sam predsednik i članovi njegovog kabineta. Pred očima su im, kao na fliperu,
Otvori na radar.rs

Alibunar »

Reči patrijarha Pavla sijaju sa zida u srcu banata Ljudi zastaju, fotografišu i odaju poštovanje (foto)

Reči patrijarha Pavla sijaju sa zida u srcu banata Ljudi zastaju, fotografišu i odaju poštovanje (foto)

Dnevnik pre 7 dana
Svetlost iznad alibunara: Patrijarh Pavle nas sada posmatra sa murala koji oduzima dah (foto)

Svetlost iznad alibunara: Patrijarh Pavle nas sada posmatra sa murala koji oduzima dah (foto)

Blic pre 7 dana
Prelep prizor u Alibunaru: Aleksandar naslikao mural posvećen patrijarhu Pavlu, nosi snažnu poruku!

Prelep prizor u Alibunaru: Aleksandar naslikao mural posvećen patrijarhu Pavlu, nosi snažnu poruku!

Telegraf pre 7 dana
Alibunar dobio jedinstven mural Tiha molitva na zidu u liku patrijarha Pavla

Alibunar dobio jedinstven mural Tiha molitva na zidu u liku patrijarha Pavla

Dnevnik pre 11 dana
Osvanuo mural patrijarha Pavla na zgradi u Alibunaru: Delo umetnika iz Ilandže oduševilo građane (Foto)

Osvanuo mural patrijarha Pavla na zgradi u Alibunaru: Delo umetnika iz Ilandže oduševilo građane (Foto)

Mondo pre 12 dana
Mural patrijarha Pavla duž četiri sprata: Prelep prizor na zgradi u Alibunaru

Mural patrijarha Pavla duž četiri sprata: Prelep prizor na zgradi u Alibunaru

Telegraf pre 12 dana
Zašto nam gore deponije: Ukupno 3.500 smetlišta, a sanitarno uređeno samo 12

Zašto nam gore deponije: Ukupno 3.500 smetlišta, a sanitarno uređeno samo 12

N1 Info pre 17 dana
Alibunar »

Ključne reči

Alibunar

Ekonomija, najnovije vesti »

Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Radar pre 24 minuta
Donald Tramp razmatra izvozne takse od 15 odsto za tehnološke kompanije

Donald Tramp razmatra izvozne takse od 15 odsto za tehnološke kompanije

Blic pre 14 minuta
Filipini: Gebrüder Weiss otvara novu podružnicu

Filipini: Gebrüder Weiss otvara novu podružnicu

InStore pre 19 minuta
Censydiam: Zašto razumevanje ljudi ostaje vaša najveća tržišna prednost

Censydiam: Zašto razumevanje ljudi ostaje vaša najveća tržišna prednost

InStore pre 19 minuta
Belgija: Od sledeće godine stroža pravila za duvanske proizvode

Belgija: Od sledeće godine stroža pravila za duvanske proizvode

InStore pre 24 minuta