Da li nam se zbog „zelenih“ megavata crno piše

Dok su ministarki energetike i njenim kolegama iz Vlade važni samo novi izvori električne energije, nikom od njih nije na kraj pameti palo da odistinski i iskreno pitaju stanovnike Kovačice, Padine, Uzdina, Putnikova, Samoša, Dobrice, Ilandže i Novog Kozjaka šta oni misle o tom projektu u njihovom neposrednom okruženju

„923 megavata! Vau!“, oduševljeno je uzviknula ministar energetike Dubravka Đedović Handanović kada je prvi put čula predlog za izgradnju ogromne vetrolektrane Samoš, planirane instalisane snage od 923 MW, na prostoru između opština Kovačica i Alibunar. „923 megavata! Ohoho!“, uskliknuli su u horu drugi članovi Vlade. Posebno su bili radosni oni koji se bave privrednim razvojem, kao i sam predsednik i članovi njegovog kabineta. Pred očima su im, kao na fliperu,