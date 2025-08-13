Festivali ne treba da budu mesto političkog sukoba
Radar pre 24 minuta | Suzana Sudar
Ovi bojkoti čine štetu ne samo publici nego i kolegama jer ne dozvoljavaju da njihov trud bude podeljen s onima kojima je namenjen. Autor može da bude naš ili njihov, ali filmsko delo ne. Ono je svačije
Osim protokola i hvaljenja genijalne ideje, o prvom Nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT) vrlo malo se zna, iako je planiran za termin od 3. do 7. septembra, sem da su u Organizacionom odboru Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina, reditelj Predrag Gaga Antonijević, Maksa Ćatović kao izvršni producent, glumac Lazar Ristovski, reditelj Miroslav Lekić, inače predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije. Tu su i Vladimir Vasiljević, u funkciji