Grafički bunt

Radar pre 30 minuta  |  Milan Aranđelović
Darkwood je na prošlogodišnju biblioteku „Luna“, u kojoj su u fokusu bili stripovi sa junakinjama, ove godine nadovezao biblioteku „Venera“, usmerenu ka ženskom strip stvaralaštvu

Godina na izmaku protekla je u odjeku pada nadstrešnice koji se osećao u svim porama života, pa i u oblasti stripova. Započela je generalnim štrajkom u januaru na koji su pozvali studenti i kome su se priključile mnoge striparnice i knjižare u kojima se prodaju stripovi. Usledila je repriza štrajka u martu, a drugi deo godine obeležili su bojkot i „polubojkot“ Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. Naime, kako se održavanje manifestacije poklopilo s godišnjicom
Radar pre 30 minuta
