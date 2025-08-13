VIDEO, FOTO: Sukobi i ispred SNS prostorija u Novom Sadu, stranački aktivisti opremljeni stolicama, letvama...

Nakon nasilnih incidenata u Bačkoj Palanci i Vrbasu, a na poziv studenata i Zborova građana, ispred prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu okupili su se građani.

Studenti i zborovi uputili su poziv oko 23 časa. Uporedo sa građanima stigao je i kordon interventne policije. Nekoliko Novosađana je privedeno na samom početku okupljanja jer su ispisivali poruke na stranačkim prostorijama. Nije poznato da li su zadržani. Na izlogu SNS napisano je "Ubice", "16", a prosuta je i crvena farba. Iz prostorija Srpske napredne stranke su, nakon što se kordon policije postavio ispred izašli i stranački aktivisti. Ubrzo je počelo