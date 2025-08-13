Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša

Više javno tužilaštvo u Nišu je nakon završene istrage podiglo optužnicu protiv okrivljene Dragane Sotirovski, bivše gradonačelnice Niša, kojom se tereti za zloupotrebu službenog položaja. Podignuta je optužnica i protiv još četiri osobe za zloupotrebu službenog položaja u pomaganju.

Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, obaveštava javnost da je nakon završene istrage podiglo optužnicu protiv okrivljene D. S., bivše gradonačelnice Niša, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Kako se dodaje u saopštenju, podignuta je optužnica i protiv okrivljenih D. N., D. N., Z. S. i S. M., zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili produženo krivično delo