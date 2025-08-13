Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša

RTS pre 3 sata
Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša

Više javno tužilaštvo u Nišu je nakon završene istrage podiglo optužnicu protiv okrivljene Dragane Sotirovski, bivše gradonačelnice Niša, kojom se tereti za zloupotrebu službenog položaja. Podignuta je optužnica i protiv još četiri osobe za zloupotrebu službenog položaja u pomaganju.

Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, obaveštava javnost da je nakon završene istrage podiglo optužnicu protiv okrivljene D. S., bivše gradonačelnice Niša, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Kako se dodaje u saopštenju, podignuta je optužnica i protiv okrivljenih D. N., D. N., Z. S. i S. M., zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili produženo krivično delo
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivše gradonačelnice Niša

Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivše gradonačelnice Niša

Jug press pre 51 minuta
Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša zbog zloupotrebe službenog položaja

Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša zbog zloupotrebe službenog položaja

Jugmedia pre 1 sat
Optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša

Optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša

NIN pre 2 sata
VJT u Nišu: Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski, predlaže se produženje pritvora

VJT u Nišu: Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski, predlaže se produženje pritvora

Danas pre 3 sata
Podignuta optužnica protiv Sotirovski: Zatražen produžetak pritvora

Podignuta optužnica protiv Sotirovski: Zatražen produžetak pritvora

Nedeljnik pre 3 sata
Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski - bivše gradonačelnice Niša

Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski - bivše gradonačelnice Niša

Novi magazin pre 3 sata
Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša zbog zloupotrebe službenog položaja

Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša zbog zloupotrebe službenog položaja

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvokorupcijazloupotreba službenog položajaDragana Sotirovski

Regioni, najnovije vesti »

Zlatanu Miljkoviću istekao mandat i dalje načelnik

Zlatanu Miljkoviću istekao mandat i dalje načelnik

Prokuplje press pre 25 minuta
Cvetanović: Nisam naivan da predstavnicima medija kažem da će neko dobiti ovoliko ili onoliko na konkursu, osim kada sedim u…

Cvetanović: Nisam naivan da predstavnicima medija kažem da će neko dobiti ovoliko ili onoliko na konkursu, osim kada sedim u neformalnom druženju (??!!!)

Jug press pre 55 minuta
Vlasnici uklonjenih vozila imaju rok do 16. avgusta da ih preuzmu

Vlasnici uklonjenih vozila imaju rok do 16. avgusta da ih preuzmu

Glas juga pre 55 minuta
Godina dana rada: Pavlović sumirao rezultate i najavio velike projekte za Niš

Godina dana rada: Pavlović sumirao rezultate i najavio velike projekte za Niš

Glas juga pre 45 minuta
Protestno okupljanje i u Leskovcu, prostorije SNS čuvaju “marice”

Protestno okupljanje i u Leskovcu, prostorije SNS čuvaju “marice”

Jug press pre 5 minuta