VJT u Nišu: Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski, predlaže se produženje pritvora

Danas pre 5 sati  |  Z.M.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu podiglo je optužnicu protiv Dragane Sotirovski, bivše gradonačelnice Niša, zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja sebi pribavila imovinsku korist od oko 112 miliona dinara, a Gradu Nišu pričinila štetu od oko 250 miliona dinara. „Više javno tužilaštvo u Nišu Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije obaveštava javnost da je nakon završene istrage podiglo optužnicu protiv okrivljene
