Vozači se zaglavili u snegu, dolazili drugi da ih šlepaju: Jaka mećava napravila probleme u saobraćaju kod Nove Varoši (FOTO) Nova Varoš - Tokom dana usled jake mećave došlo je do otežanog saobraćaja na deonici od Nove Varoši preko Bistrice ka Prijepolju. - Preko Zlatibora je sve bilo očišćeno, problemi su nastali od Nove Varoši ka Prijepolju. Sneg je prejako padao, nemoguće je bilo i očistiti ga. Dosta vozila se i zaglavilo u snegu, pa su ih drugi šlepali, kaže za