Vozači se zaglavili u snegu, dolazili drugi da ih šlepaju: Jaka mećava napravila probleme u saobraćaju kod Nove Varoši (FOTO)

RINA pre 1 sat
Vozači se zaglavili u snegu, dolazili drugi da ih šlepaju: Jaka mećava napravila probleme u saobraćaju kod Nove Varoši (FOTO)…
Vozači se zaglavili u snegu, dolazili drugi da ih šlepaju: Jaka mećava napravila probleme u saobraćaju kod Nove Varoši (FOTO) Nova Varoš - Tokom dana usled jake mećave došlo je do otežanog saobraćaja na deonici od Nove Varoši preko Bistrice ka Prijepolju. - Preko Zlatibora je sve bilo očišćeno, problemi su nastali od Nove Varoši ka Prijepolju. Sneg je prejako padao, nemoguće je bilo i očistiti ga. Dosta vozila se i zaglavilo u snegu, pa su ih drugi šlepali, kaže za
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

RHMZ savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, poledice i magle

RHMZ savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, poledice i magle

ObjektiVa pre 10 minuta
Vozači se zaglavili u snegu: Drama zbog jake mećave kod Nove Varoši (foto)

Vozači se zaglavili u snegu: Drama zbog jake mećave kod Nove Varoši (foto)

Blic pre 16 minuta
Vozila se zaglavila u snegu u ovom delu Srbije: Jaka mećava napravila haos u saobraćaju (Foto)

Vozila se zaglavila u snegu u ovom delu Srbije: Jaka mećava napravila haos u saobraćaju (Foto)

Mondo pre 35 minuta
Zima ne prestaje da steže Sjenicu: Sneg u srpskom Sibiru skoro pola metra, magla zaustavila putare, 20 kamiona čeka da krene u…

Zima ne prestaje da steže Sjenicu: Sneg u srpskom Sibiru skoro pola metra, magla zaustavila putare, 20 kamiona čeka da krene u akciju čišćenja

Blic pre 1 sat
Radarski snimci otkrivaju gde će padati sneg večeras: Stiže novih 15 cm, ovi delovi Srbije su na udaru (foto)

Radarski snimci otkrivaju gde će padati sneg večeras: Stiže novih 15 cm, ovi delovi Srbije su na udaru (foto)

Mondo pre 55 minuta
Jaka snežna oluja na omiljenoj srpskoj planini: 17 kamiona na terenu radi bez prestanka (foto)

Jaka snežna oluja na omiljenoj srpskoj planini: 17 kamiona na terenu radi bez prestanka (foto)

Mondo pre 1 sat
(Foto) Vozači se zaglavili u snegu. Jaka mećava napravila haos kod Nove Varoši. Dolaze šleperi u pomoć.

(Foto) Vozači se zaglavili u snegu. Jaka mećava napravila haos kod Nove Varoši. Dolaze šleperi u pomoć.

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborPrijepoljeSnegNova Varoš

Regioni, najnovije vesti »

Poginuo kineski državljanin, radnik firme Huigong

Poginuo kineski državljanin, radnik firme Huigong

Ist media pre 10 minuta
Bez struje u Loznici 964 domaćinstva, u Malom Zvorniku 280

Bez struje u Loznici 964 domaćinstva, u Malom Zvorniku 280

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Zdravlje građana i u 2026. godini prioritet Instituta za javno zdravlje Kragujevac

Zdravlje građana i u 2026. godini prioritet Instituta za javno zdravlje Kragujevac

RTK pre 16 minuta
In memoriam: Petar Z. Ilić Penta

In memoriam: Petar Z. Ilić Penta

Jug press pre 15 minuta
Marković: Atraktivan lokal u Boru izdat SNS-u po 20 puta nižoj ceni

Marković: Atraktivan lokal u Boru izdat SNS-u po 20 puta nižoj ceni

Glas Zaječara pre 35 minuta