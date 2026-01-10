Obilne snežne padavine u Zlatiborskom okrugu, kritično u Sjenici i Prijepolju

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Obilne snežne padavine u Zlatiborskom okrugu, kritično u Sjenici i Prijepolju

BEOGRAD - Gradovi i opštine Zlatiborskog okruga danas su pogođeni obilnim snežnim padavinama, a najkritičnija situacija je u Sjenici i Prijepolju gde je napadalo oko pola metra snega.

Glavne ulice Sjenice za sada su prohodne iako sneg intenzivno pada, ali je čišćenje puteva u seoskim područjima privremeno obustavljeno zbog loše vidljivosti i magle koja se spustila. Nadležne službe prate situaciju iz sata u sat, pozivajući na dodatni oprez dok traju obilne snežne padavine. Kod Nove Varoši jaka mećava napravila je probleme u saobraćaju, na deonici od Nove Varoši preko Bistrice ka Prijepolju. Više vozila je ostalo zaglavljeno u snegu, pa su ih
Vetar pravi smetove visoke preko metar: Kamioni za čišćenje se ne gase a putari rade bez pauze - borba sa snežnom mećavom…

Vozači se zaglavili u snegu, dolazili drugi da ih šlepaju: Jaka mećava napravila probleme u saobraćaju kod Nove Varoši (FOTO)…

Snežna mećava pravi haos, nanosi su visine preko metar: Kamioni za čišćenje se ne gase, putari rade bez pauze

U ovom delu Srbije danas palo novih 20 cm snega, stiže i novi ledeni talas: Evo gde će noćas vejati

Nova najava RHMZ: Kiša i susnežica u delovima Srbije, od srede promena vremena

Vozači se zaglavili u snegu: Drama zbog jake mećave kod Nove Varoši (foto)

RHMZ savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, poledice i magle

Ključne reči

SjenicaZlatiborPrijepoljeSneg

Gaćinović zadovoljan uslovima u Antaliji: Birali smo najteže protivnike da vidimo gde smo

Bez struje 2.150 potrošača u Valjevu, u Ivanjici oko 1.000: Situacija se smiruje u Loznici

Bez struje još oko 134 domaćinstava u Loznici

Vetar pravi smetove visoke preko metar: Kamioni za čišćenje se ne gase a putari rade bez pauze - borba sa snežnom mećavom…

Vozači se zaglavili u snegu, dolazili drugi da ih šlepaju: Jaka mećava napravila probleme u saobraćaju kod Nove Varoši (FOTO)…

