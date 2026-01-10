Obilne snežne padavine u Zlatiborskom okrugu, kritično u Sjenici i Prijepolju

BEOGRAD - Gradovi i opštine Zlatiborskog okruga danas su pogođeni obilnim snežnim padavinama, a najkritičnija situacija je u Sjenici i Prijepolju gde je napadalo oko pola metra snega.

Glavne ulice Sjenice za sada su prohodne iako sneg intenzivno pada, ali je čišćenje puteva u seoskim područjima privremeno obustavljeno zbog loše vidljivosti i magle koja se spustila. Nadležne službe prate situaciju iz sata u sat, pozivajući na dodatni oprez dok traju obilne snežne padavine. Kod Nove Varoši jaka mećava napravila je probleme u saobraćaju, na deonici od Nove Varoši preko Bistrice ka Prijepolju. Više vozila je ostalo zaglavljeno u snegu, pa su ih