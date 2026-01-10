Bez struje 2.150 potrošača u Valjevu, u Ivanjici oko 1.000: Situacija se smiruje u Loznici

Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima i dalje izazivaju probleme u snabdevanju električnom energijom, pa je u Valjevu bez struje 2.150 potrošača, u Ivanjici oko 1.000, a ekipe EDS su na terenu i rade na otklanjanju kvarova na elektromreži.

Pripadnici MUP-a, Sektora za vanredne situacije, Vatrogasno-spasilačkog bataljona i radnici Eketrodistribucije Valjevo na terenu učestvuju u otklanjanju brojnih kvarova na elektromreži. U Kamenici je u toku zamena pokidanih kablova, kako bi se što pre normalizovalo snabdevanje strujom sela u ovom kraju, navodi se na instagram nalogu Grad Valjevo. Iz Grada dodaju da je juče broj potrošača bez struje bio 10.200, danas je 2.150, a kada se otkloni kvar u Kamenici,