Stabilizacija stanja sa strujom u Loznici: Vodosnabdevanje u potpunosti normalizovano

Kurir pre 2 sata
Stabilizacija stanja sa strujom u Loznici: Vodosnabdevanje u potpunosti normalizovano

Stanje sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji grada Loznice se postepeno stabilizuje.

Prema informacijama iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Srbije, trenutno su bez napajanja dve trafo-stanice u Stupnici i tri trafo-stanice u Koreniti, usled čega je oko 134 domaćinstva bez struje. Vodosnabdevanje na teritoriji grada Loznice je u potpunosti normalizovano, saopšteno je večeras na sajtu grada. Kako je navedeno, agregat na Kamenjači je isključen, tako da se u ovom trenutku električnom energijom preko agregata snabdeva samo pumpna stanica
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bez struje 2.150 potrošača u Valjevu, u Ivanjici oko 1.000: Situacija se smiruje u Loznici

Bez struje 2.150 potrošača u Valjevu, u Ivanjici oko 1.000: Situacija se smiruje u Loznici

Newsmax Balkans pre 2 sata
Bez struje još oko 134 domaćinstava u Loznici

Bez struje još oko 134 domaćinstava u Loznici

Nedeljnik pre 2 sata
Stabilizuje se situacija u Loznici. Bez struje još 134 domaćinstava

Stabilizuje se situacija u Loznici. Bez struje još 134 domaćinstava

Dnevnik pre 1 sat
U Valjevu danas 2.150 potrošača bez struje, u Ivanjici oko 1.000, ekipe na terenu

U Valjevu danas 2.150 potrošača bez struje, u Ivanjici oko 1.000, ekipe na terenu

Telegraf pre 2 sata
Bez struje 964 domaćinstva u Loznici, snežni pokrivač prelazi pola metra u selima kod Prijepolja

Bez struje 964 domaćinstva u Loznici, snežni pokrivač prelazi pola metra u selima kod Prijepolja

Newsmax Balkans pre 2 sata
Ledeni talas u Srbiji: Vanredno u devet opština, obezbeđeni agregati za područja bez struje

Ledeni talas u Srbiji: Vanredno u devet opština, obezbeđeni agregati za područja bez struje

Pravda pre 3 sata
U Ivanjici bez struje 1.000 potrošača, a u Loznici još 134 domaćinstva

U Ivanjici bez struje 1.000 potrošača, a u Loznici još 134 domaćinstva

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LoznicastrujaElektrodistribucije Srbije

Regioni, najnovije vesti »

FK Novi Pazar započeo reorganizaciju omladinske škole

FK Novi Pazar započeo reorganizaciju omladinske škole

IndeksOnline pre 10 minuta
Dobre vesti za Novopazarce: Ovaj objekat se širi

Dobre vesti za Novopazarce: Ovaj objekat se širi

B92 pre 10 minuta
Analiza: Cene rastu brže od zarada, očekuje se nastavak slabljenja kupovne moći građana

Analiza: Cene rastu brže od zarada, očekuje se nastavak slabljenja kupovne moći građana

Radio 021 pre 40 minuta
Suđenje Selakoviću zakazano, a šta ako se pozove na imunitet: Pravni analitičar otkriva moguće scenarije i podseća na slučaj…

Suđenje Selakoviću zakazano, a šta ako se pozove na imunitet: Pravni analitičar otkriva moguće scenarije i podseća na slučaj poslanice čije se skidanje imuniteta još čeka

Nova pre 55 minuta
Predstavljen priručnik za unapređenje položaja žena na selu

Predstavljen priručnik za unapređenje položaja žena na selu

RTK pre 50 minuta