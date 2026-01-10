Stabilizacija stanja sa strujom u Loznici: Vodosnabdevanje u potpunosti normalizovano

Stanje sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji grada Loznice se postepeno stabilizuje.

Prema informacijama iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Srbije, trenutno su bez napajanja dve trafo-stanice u Stupnici i tri trafo-stanice u Koreniti, usled čega je oko 134 domaćinstva bez struje. Vodosnabdevanje na teritoriji grada Loznice je u potpunosti normalizovano, saopšteno je večeras na sajtu grada. Kako je navedeno, agregat na Kamenjači je isključen, tako da se u ovom trenutku električnom energijom preko agregata snabdeva samo pumpna stanica