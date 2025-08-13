Zelenski: Moj mirovni plan u tri tačke; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

RTS pre 9 minuta
Zelenski: Moj mirovni plan u tri tačke; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

Rat u Ukrajini – 1.267. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da njegov plan za okončanje rata ima tri tačke i to najpre prekid vatre, zatim pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država i konačno jasne bezbednosne garancije. Evropski lideri održaće virtuelni sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom, povodom njegovog predstojećeg samita s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci.

Iznad ruskih teritorija uništeno 46 dronova Snage protivvazdušne odbrane uništile su 46 bespilotnih letelica iznad ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Precizira se da je iznad Brjanske oblasti uništeno 15 dronova, iznad Volgogradske još 11, a iznad teritorije Rostovske oblasti sedam. Pored toga, pet bespilotnih letelica je neutralisano iznad Krasnodarske Pokrajine i po dve iznad Belgorodske i Voronješke oblasti, Krima i
Tenzije u Kijevu pred pregovore Trampa i Putina: Ukrajinci poslali poruku pre susreta dvojice predsednika

Nova pre 8 minuta
Mediji: Putin i Tramp sastaće se u vojnoj bazi u Enkoridžu

Sputnik pre 48 minuta
EU se bori za mesto za stolom pred samit Trumpa i Putina

Slobodna Evropa pre 24 minuta
Poznata tačna lokacija sastanka Trampa i Putina: Istorija sveta se u petak piše na ovom mestu

Blic pre 13 minuta
Donald Tramp jedva pristao na Putinov uslov: Zašto je sastanak na Aljasci i šta to treba da znači?

Mondo pre 34 minuta
Sastanak pod pritiskom Kine, Kremlj u jačoj poziciji

Politika pre 49 minuta
Putin i Tramp se sastaju u vojnoj bazi na severu enkoridža: "Nadali smo se da ćemo izbeći, ali..."

Večernje novosti pre 43 minuta
Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom traje i polemika oko opreme za gašenje

BBC News pre 4 minuta
Slavoj Žižek za Danas o radikalnoj politici, levici i predstojećim katastrofama, spominje i Srbiju

Danas pre 4 minuta
Borba sa požarima u Crnoj Gori i dalje traje – helikopter iz Srbije gasi vatru i danas, stižu i vatrogasci iz Austrije

RTV pre 4 minuta
Eksplozija u fabrici eksploziva u Brazilu: Devetoro poginulih, sedmoro povređenih

Euronews pre 8 minuta
Tenzije u Kijevu pred pregovore Trampa i Putina: Ukrajinci poslali poruku pre susreta dvojice predsednika

Nova pre 8 minuta