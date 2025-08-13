Zelenski: Moj mirovni plan u tri tačke; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

Rat u Ukrajini – 1.267. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da njegov plan za okončanje rata ima tri tačke i to najpre prekid vatre, zatim pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država i konačno jasne bezbednosne garancije. Evropski lideri održaće virtuelni sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom, povodom njegovog predstojećeg samita s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci.

Iznad ruskih teritorija uništeno 46 dronova Snage protivvazdušne odbrane uništile su 46 bespilotnih letelica iznad ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Precizira se da je iznad Brjanske oblasti uništeno 15 dronova, iznad Volgogradske još 11, a iznad teritorije Rostovske oblasti sedam. Pored toga, pet bespilotnih letelica je neutralisano iznad Krasnodarske Pokrajine i po dve iznad Belgorodske i Voronješke oblasti, Krima i