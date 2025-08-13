Zvezdu protiv Leha gledao rekordan broj navijača

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je poseta od 45.371 navijača, koliko ih je bilo u utorak na meču protiv Leha, najveća poseta na stadionu "Rajko Mitić” kad su u pitanju mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Lehom 1:1 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i plasirali se u plej-of. "U utakmici protiv Leha iz Poznanja, Crvena zvezda je obezbedila plasman u plej-of za Ligu šampiona. Fudbaleri našeg kluba su imali sjajnu podršku navijača koji su ispunili tribine stadiona ‘Rajko Mitić’ i oborili rekord po gledanosti Zvezdinih utakmica u trećem kolu kvalifikacija za najkvalitetnije evropsko takmičenje računajući