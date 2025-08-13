Međedović izgubio, ali pokazao da može protiv najboljih pretraganaslovnaIstaknuto12. avgust 2025.Međedović izgubio, ali pokazao da može protiv najboljihIako su visoke temperature danima mučile tenisere u Ohaju, ni to nije uspelo da poremeti Karlosa Alkaraza na putu ka novoj pobedi.

Španac je savladao Hamada Međedovića sa 6:4, 6:4 u prvom međusobnom okršaju dvojice 22-godišnjaka i plasirao se u osminu finala Mastersa u Sinsinatiju. Međedović je u ranoj fazi meča nagovestio da bi mogao da iznenadi drugog tenisera sveta – poveo je 2:1 i stigao do 0-30 na servis rivala, ali je Alkaraz preokrenuo, uz jedan nerezonski izlazak na mrežu mladog Pazarca. Presudni trenutak prvog seta dogodio se u sedmom gemu. Posle iscrpljujućih 12 minuta igre, čak