UEFA kaznila Partizan: 90.250 evra i zatvorena istočna tribina stadiona u Humskoj

Sandžak haber pre 2 sata
UEFA kaznila Partizan: 90.250 evra i zatvorena istočna tribina stadiona u Humskoj
UEFA kaznila Partizan: 90.250 evra i zatvorena istočna tribina stadiona u Humskoj pretraganaslovnaSocial13. avgust 2025.UEFA kaznila Partizan: 90.250 evra i zatvorena istočna tribina stadiona u HumskojKatastrofalne vesti stigle su u Humsku pred revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, u kom će Partizan gostovati Hibernijanu u Edinburgu. Discipinska komisija UEFA izrekla je crno-belima oštre sankcije zbog incidenata na utakmicama protiv
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

UEFA žestoko kaznila Partizan!

UEFA žestoko kaznila Partizan!

Sputnik pre 1 sat
Poljski Leh kažnjen zbog "Kosovo je Srbija"! Uefa opet trenirala strogoću

Poljski Leh kažnjen zbog "Kosovo je Srbija"! Uefa opet trenirala strogoću

Dnevnik pre 1 sat
Leh kažnjen zbog "Kosovo je Srbija"!

Leh kažnjen zbog "Kosovo je Srbija"!

Pravda pre 2 sata
Uefa kaznila Partizan praznom istočnom tribinom i sa 90.000 evra

Uefa kaznila Partizan praznom istočnom tribinom i sa 90.000 evra

RTS pre 2 sata
Uefa posle Leha kaznila i Jageloniju: Razlog isti - transparent "Kosovo je Srbija" pravi problem

Uefa posle Leha kaznila i Jageloniju: Razlog isti - transparent "Kosovo je Srbija" pravi problem

Mondo pre 2 sata
UEFA kaznila Poljake zbog "Kosovo je Srbija" i uvrede za Novi Pazar

UEFA kaznila Poljake zbog "Kosovo je Srbija" i uvrede za Novi Pazar

B92 pre 1 sat
Žestoka kazna zbog "Kosovo je Srbija": Uefa se oglasila: Ovako nešto niko nije očekivao!

Žestoka kazna zbog "Kosovo je Srbija": Uefa se oglasila: Ovako nešto niko nije očekivao!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanUEFA

Sport, najnovije vesti »

Podignuto sedam optužnica u vezi sa slučajem pronalaska 31 deteta u kući kod Brčkog

Podignuto sedam optužnica u vezi sa slučajem pronalaska 31 deteta u kući kod Brčkog

Danas pre 42 minuta
Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za US Open

Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za US Open

Nedeljnik pre 22 minuta
(Video) Horor na Tamišu: Skuterom prošao kroz grupu dece, četvoro povređeno, ljudi u nemoći zapomagali: "Prešao mu je preko…

(Video) Horor na Tamišu: Skuterom prošao kroz grupu dece, četvoro povređeno, ljudi u nemoći zapomagali: "Prešao mu je preko glave, zovite policiju!"

Blic pre 16 minuta
Venus Vilijams ponovo na Ju-Es openu

Venus Vilijams ponovo na Ju-Es openu

RTS pre 27 minuta
Tijafo predao meč, Rune u četvrtfinalu Sinsinatija

Tijafo predao meč, Rune u četvrtfinalu Sinsinatija

RTS pre 2 minuta