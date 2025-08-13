Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Crvena zvezda je protiv Leha od 57. minuta igrala bez Rodrigaa, koji je isključen, ali je remijem 1:1 prošla u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tamo već zna ime rivala, sprema se za Pafos. Protiv Poznanja je odigran izuzetno tvrd meč, ali glavna briga za Vladana Milojevića sada su odjednom kartoni. Četiri evropska meča, dva crvena kartona, plus je Rade Krunić večeras ponovo "požuteo", tako da protiv kiparske ekipe neće moći da igraju ni on, ni Rodrigao. Kako bez njih na Pafos? "Svaki igrač će nam faliti. Elšnik je bio pod znakom pitanja zbog temperature. Ivanić takođe nije bio spreman, veliki je bio rizik