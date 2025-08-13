Remi za korak do Lige šampiona

Crvena zvezda vodila do nadoknade vremena, izjednačujući gol nije pokvario slavlje, sledi dvomeč sa Pafosom

Crvena zvezda nije uspela da u drugom susretu sa-vlada Leh, iako je uprkos igraču manje od 60. minuta bila nadomak još jednog trijumfa. Remi je bio dovoljan prvaku Srbije da se plasira u plej-of za Ligu šampiona. Poslednja prepreka crveno-belima na putu ka evropskoj eliti biće Pafos, posle iznenađujuće dve pobede nad Dinamom iz Kijeva. Šerif Endiaje do trećeg minuta nadoknade vremena bio je junak našeg najvećeg kluba, ali tu ulogu s njim može da podeli brazilski