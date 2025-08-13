Remi za korak do Lige šampiona

Sportski žurnal pre 17 minuta
Remi za korak do Lige šampiona

Crvena zvezda vodila do nadoknade vremena, izjednačujući gol nije pokvario slavlje, sledi dvomeč sa Pafosom

Crvena zvezda nije uspela da u drugom susretu sa-vlada Leh, iako je uprkos igraču manje od 60. minuta bila nadomak još jednog trijumfa. Remi je bio dovoljan prvaku Srbije da se plasira u plej-of za Ligu šampiona. Poslednja prepreka crveno-belima na putu ka evropskoj eliti biće Pafos, posle iznenađujuće dve pobede nad Dinamom iz Kijeva. Šerif Endiaje do trećeg minuta nadoknade vremena bio je junak našeg najvećeg kluba, ali tu ulogu s njim može da podeli brazilski
Otvori na zurnal.rs

Pročitajte još

Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Kurir pre 1 sat
David luiz? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (video)

David luiz? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (video)

Kurir pre 1 sat
Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Sportske.net pre 3 sata
Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Sputnik pre 2 sata
Fudbaleri Zvezde na skeneru Kurira posle revanša sa lehom: Evo koji igrač je pravo blago, a ko se muči sve više i više

Fudbaleri Zvezde na skeneru Kurira posle revanša sa lehom: Evo koji igrač je pravo blago, a ko se muči sve više i više

Kurir pre 3 sata
"Glupave kartone pravimo..." Milojević opominje posle Leha: Skrenuli smo im pažnju, nije dobro...

"Glupave kartone pravimo..." Milojević opominje posle Leha: Skrenuli smo im pažnju, nije dobro...

Kurir pre 3 sata
Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Sportske.net pre 3 sata

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaKijev

Sport, najnovije vesti »

Remi za korak do Lige šampiona

Remi za korak do Lige šampiona

Sportski žurnal pre 17 minuta
Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Kurir pre 1 sat
David luiz? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (video)

David luiz? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (video)

Kurir pre 1 sat
Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Sportske.net pre 3 sata
Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Sportske.net pre 3 sata