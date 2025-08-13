Vučević posetio Veternik i poručio građanima da budu jedinstveni

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević posetio je Veternik i poručio građanima da moraju da budu jedinstveni i da “ne daju Srbiju”.

Vučević je zahvalio Veteričanima na lepom dočeku. “Hvala i prijateljima iz Futoga, Begeča. Došao sam da vam kažem - ne damo Srbiju! Devet meseci su nas napadali na svakom mestu, krenuli su na kuće, a to nikada niko nije radio, kao da je '41. ili '45, pravili su spiskove za likvidaciju. Vidite li sa kakvom strašću oni uništavaju srpsku trobojku i kako se bore da se ne podigne crkva na Štrandu. Kada narod hoće da se digne pravoslavni hram, ustali su oni koji mrze