"Fudbal ne dozvoljava ni najmanje greške" VIDEO

B92 pre 41 minuta
"Fudbal ne dozvoljava ni najmanje greške" VIDEO

Menadžer fudbalskog kluba Totenhem Tomas Frenk izjavio je da je ponosan na igrače i dodao da su sitni detalji odlučili osvajača Superkupa Evrope.

Fudbaleri PSŽ-a su osvojili Superkup, pošto su u sredu u Udinama posle boljeg izvođenja penala savladali Totenhem ukupnim rezultatom 6:5. Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 2:2. Totenhem je do 85. minuta vodio 2:0, ali je PSŽ u finišu izjednačio na 2:2 i posle boljeg izvođenja penala stigao je do trofeja Superkupa. "Ponosan sam na igrače, klub, navijače. Igrati protiv jedne od najboljih ekipa na svetu savršenih 75–80 minuta nije bilo lako. Nismo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Enrike: Veoma sam srećan, iako mislim da nismo zaslužili da pobedimo

Enrike: Veoma sam srećan, iako mislim da nismo zaslužili da pobedimo

Radio sto plus pre 17 minuta
Enrike posle osvajanja Superkupa Evrope: „Nismo zaslužili da pobedimo“

Enrike posle osvajanja Superkupa Evrope: „Nismo zaslužili da pobedimo“

Nova pre 7 minuta
Evo koliko je PSŽ zaradio osvajanjem Superkupa

Evo koliko je PSŽ zaradio osvajanjem Superkupa

Sport klub pre 1 sat
Totenhem zgrožen nakon poraza od PSŽ-a: Frenk, ipak, zadovoljan igračima

Totenhem zgrožen nakon poraza od PSŽ-a: Frenk, ipak, zadovoljan igračima

Telegraf pre 52 minuta
Luis Enrike: "Totenhem je trebalo da pobedi"

Luis Enrike: "Totenhem je trebalo da pobedi"

Telegraf pre 1 sat
"Nismo zaslužili, Totenhem je!" Luis Enrike nakon osvajanja Superkupa Evrope sa PSŽ-om

"Nismo zaslužili, Totenhem je!" Luis Enrike nakon osvajanja Superkupa Evrope sa PSŽ-om

Večernje novosti pre 1 sat
Nije da nismo očekivali - UEFA želi veći format Superkupa na Bliskom istoku ili u SAD!

Nije da nismo očekivali - UEFA želi veći format Superkupa na Bliskom istoku ili u SAD!

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalTotenhem

Sport, najnovije vesti »

Upoznajte Pafos – poslednju prepreku Zvezde ka Ligi šampiona: Vlasniku je oduzeto kiparsko, ali dodeljeno srpsko državljanstvo…

Upoznajte Pafos – poslednju prepreku Zvezde ka Ligi šampiona: Vlasniku je oduzeto kiparsko, ali dodeljeno srpsko državljanstvo

Danas pre 7 minuta
Grčka bez Adetokumba?

Grčka bez Adetokumba?

Vesti online pre 22 minuta
U organizaciji Kancelarije za mlade počeo turnir u basketu „Hisar 3×3“

U organizaciji Kancelarije za mlade počeo turnir u basketu „Hisar 3×3“

ROMinfomedia pre 12 minuta
Seol može da ide za 5,5 miliona evra

Seol može da ide za 5,5 miliona evra

Sportski žurnal pre 22 minuta
Zvezda našla štopera u Norveškoj za 2,7 miliona evra

Zvezda našla štopera u Norveškoj za 2,7 miliona evra

Sportski žurnal pre 22 minuta