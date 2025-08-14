Sabalenka rutinski do četvrtfinala

B92 pre 30 minuta
Sabalenka rutinski do četvrtfinala

Beloruska teniserka Arina Sabalenka u četvrtfinalu turnira u Sinsinatiju.

Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Sinsinatiju, pošto je jutros u osmini finala pobedila Džesiku Buzas Maneiro iz Španije 6:1, 7:5. Meč je trajao 81 minut. Ovo je bio drugi medjusobni duel španske i beloruske teniserke, a drugi trijumf Sabalenke, koja brani titulu na turniru u Sinsinatiju. Sabalenka će u četvrtfinalu turnira u Sinsinatiju igrati protiv Elene Ribakine iz Kazahstana, koja je jutros
